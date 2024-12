Udinetoday.it - Incendio in autostrada, traffico bloccato in direzione ovest

Leggi su Udinetoday.it

in corso nel tratto a tre corsie dell'A4, tra Latisana e Portogruaro, indi Venezia. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, alle 16 e 40 una bisarca ha preso fuoco sul viadotto del fiume Tagliamento, al confine tra Friuli Venezia Giulia.