Incendi da idrocarburi | gli effetti sul nostro organismo e cosa fare se si viene a contatto con le nubi nere

Dopo la tragica notizia di almeno due morti, 9 feriti e 3 dispersi, la preoccupazione a poche ore dall’esplosione nel deposito Eni di Calenzano è stata anche sui potenziali danni alla salute provocati dal tragicoo. Mentre nell’area della raffineria continuava a sprigionarsi un fortissimo odore acre dovuto proprio alla combustione di, nelle ore immediatamente successive al disastro la Protezione civile ha distribuito agli abitanti mascherine per la protezione delle vie respiratorie, fornendo indicazioni dettagliate su come comportarsi, dall’alimentazione all’accesso a fornelli e accendini.Ma quali sono glideglidasule perché ogni volta che accadono l’apprensione per la salute è così alta?Una miscela esplosivaSecondo una prima ricostruzione, l’esplosione nel deposito di Settimello, nel comune di Calenzano, sarebbe avvenuta a seguito della perdita di liquido durante le operazioni di ricarica delle autobotti.