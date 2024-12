.com - In malattia per attacchi di panico ma canta al piano bar, reintegrato

Inperdimaalbar,. E’ la storia di un autista Cotral che i giudici hanno: il lavoratore era stato licenziato dall’azienda di trasporti in seguito ad una vicenda molto particolare. Quale? E’ presto detto.Inper, ma suonava albarEra inin quanto soffriva didima l’azienda lo aveva licenziato dopo averlo sorpreso, una sera, are albar. Un autista Cotral ha però potuto vincere la sua battaglia in tribunale contro l’azienda dei trasporti, condannata al reintegro del lavoratore. La Cassazione ha confermato le sentenze dei giudici di primo e secondo grado: il licenziamento era illegittimo.I fatti risalgono al 2019. Cotral aveva contestato tre situazioni al suo dipendente: a marzo quando l’autista, avvalendosi della 104 per assistere il padre, in due circostanze si sarebbe dedicato ad attività personali.