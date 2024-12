Fanpage.it - In malattia canta al piano bar, giudici reintegrano autista Cotral: “Aiuta a guarire dall’ansia”

L'uomo era affetto da un disturbo d'ansia: ihanno ritenuto che il suo uscire per motivi di svago non fosse una mancanza nei confronti del suo lavoro ma un modo per combattere la depressione.