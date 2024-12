Ilgiorno.it - In Buenos Aires ciclabile chiusa nel primo tratto

Leggi su Ilgiorno.it

È partito un altro lotto di lavori in corsoper l’allargamento dei marciapiedi e il restyling dell’arteria della shopping. Si tratta del lato destro del corso, partendo da Porta Venezia. Il cantiere comporta la chiusura di queldi pista, che sarà riaperta una volta completate le opere. L’ordinanza comunale indica che che in corso, piazza Oberdan Guglielmo e corso Venezia entrino in vigore i provvedimenti viabilistici per agevolare gli interventi di cui stiamo parlando. Procede a lotti la riqualificazione di corso. I primi interventi sono scattati lo scorso 10 settembre: anche in quel caso si trattava di lavori di allargamento dei marciapiedi neldel corso, quello che va da piazza Oberdan e via Regina Giovanna. I lotti seguenti del cantiere riguardano il secondo e il terzodi corso, per completare l’allargamento dei marciapiedi lungo tutta la strada.