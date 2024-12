Foggiatoday.it - Il reparto di Nefrologia del Policlinico di Foggia: un’eccellenza nella cura delle patologie renali

Leggi su Foggiatoday.it

Laè la branca della medicina che si occupache colpiscono i reni, organi vitali per il corretto funzionamento dell’organismo. Ildeldiè noto per la gestione di malattie rare di interesse nefrologico, come la malattia di Fabry e la malattia.