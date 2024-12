Frosinonetoday.it - Il parco pubblico si trasforma in un centro dedicato alla pratica sportiva all’aperto

Leggi su Frosinonetoday.it

L’Assessore allo Sport del Comune di Alatri, Gianni Padovani, annuncia con entusiasmo l’ottenimento del finanziamento per il progetto “SPORT DI TUTTI – PARCHI”.Si tratta di un’iniziativa promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per lo Sport, in.