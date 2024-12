Il Napoli guarda a Goretzka per il centrocampo ma il tedesco ha ben chiaro il suo futuro

Leggi su Dailynews24.it

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, ilavrebbe mostrato interesse per Leon, centrocampista di alto profilo attualmente in forza al Bayern Monaco. L’intenzione del club partenopeo sarebbe quella di rinforzare la linea mediana con un giocatore di esperienza e qualità tecnica.resta in Germania Tuttavia, il calciatore ha già chiarito le sue .L'articolo Ilper il, ma ilha benil suo