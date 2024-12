Genovatoday.it - Il Ligorna crolla in casa con il Gozzano

Leggi su Genovatoday.it

Ilincon ilStoplingo per iltra le mura amiche in Serie D. A passare è il, capace di portarsi in vantaggio già nella prima frazione. Biancazzurri che accorciano le misure nel finale del primo tempo ma nel secondo gli ospiti realizzano due reti.