Cataniatoday.it - Il governo stanzia 28 milioni di euro per interventi contro la siccità in Sicilia

Leggi su Cataniatoday.it

IlMeloni hato oggi altri 28diper far fronte all'emergenzain. "Voglio ringraziare il Consiglio dei ministri per l’ulteriore attenzione dimostrata, ancora una volta, per la. Il nuovomento di 28di- afferma il presidente.