Lanazione.it - Il comitato Sava sui binari di Arezzo con il segretario nazionale del Partito Democratico

, 9 dicembre 2024 – Poche ma decise le parole cheha rinnovato anche aldelElly Schlein ed all’ assessore Regionale toscano si trasporti Stefano Baccelli. Il consigliere direttivo delRiccardo Alberti, proprio mentre si trovava alla stazione di, ha incontrato gli esponenti del PD loro illustrando nel corso del tragitto la necessità di calmierare il costo della bigliettazione, sull’esperienza della regione Lazio e di garantire sicurezza e puntualità dei treni regionali. Invece, ad attendere suidella stazione dila delegazione del PD, e’ stato ildel, Domenico Alberti , che ha ricordato all’Assessore Baccelli la necessità di riqualificare le stazioni attualmente in essere ed insistere presso il governo regionale esulla opportunità di affrontare l’annoso problema del collo di bottiglia Firenze Rovezzano che sta mettendo da anni in ginocchio migliaia di pendolari condannati ad ingiusti e dannosi ritardi con effetto a cascata su quanti usano quotidianamente i treni lenti e quelli veloci per motivi di studio, lavoro, cure e turismo.