Romatoday.it - I presepi più belli da vedere a Roma

Leggi su Romatoday.it

Non solo alberi di Natale: simbolo per eccellenza delle festività natalizie, nella tradizione cristiana, è il Presepe. Persarà un Natale ancora più speciale, perché proprio nella notte del 24 dicembre si aprirà ufficialmente l'Anno Giubilare, quello giusto - magari - per organizzare un tour.