I Me Contro Te attaccano i DinsiemE: "Dicono che non ci conoscono, ma ci copiano da anni. Ora parliamo noi"

Nella prima puntata del loro podacst, i MeTe hanno attaccato i. L'accusa è che perla coppia di competitor ha copiato i loro contenuti, sfruttando le loro idee per fare visualizzazioni. La replica non si è fatta attendere: "Parlate di noi per fare views".