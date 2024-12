Vicenzatoday.it - I Ceccato assieme per l'ultima del 2024

Leggi su Vicenzatoday.it

A Taormina si sono dati battaglia, gareggiando ad armi pari nella medesima categoria, ma quanto è in procinto di accadere all'imminente Prealpi Master Show alza ulteriormente il livello della sfida in casa. Papà Vittorio ed il figlio Giovanni scenderanno in campo, in uno degli.