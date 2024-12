Lettera43.it - Hamas ha consegnato all’Egitto una lista di ostaggi israeliani da liberare

haunadisuoi prigionieri a Gaza che dovrebbero essere rilasciati in un accordo di cessate il fuoco con Israele. Lainclude nomi di persone ammalate, anziani, feriti e quattro con cittadinanza americana. Lo riferisce il media del Qatar Al-Araby Al-Jadeed, secondo cui le parti stanno dimostrando una volontà «senza precedenti» nei loro sforzi per raggiungere un’intesa e che i mediatori Qatar, Egitto e Stati Uniti stanno supervisionando i colloqui. Ai mediatori è stato inviato anche un elenco di detenuti palestinesi chevorrebbe scambiare. Sul tavolo c’è una recente proposta di accordo delineata dche prevede una tregua prolungata durante la quale verrebbero rilasciati glinella categoria «umanitaria», ha detto giovedì un funzionario israeliano al Times of Israel.