Modenatoday.it - Guasti elettrici causati dalla neve, centinaia ancora senza corrente elettrica

Leggi su Modenatoday.it

A Sassuolo, e in particolare a Le Bagole e Casaraci, stasera ci sonoutenze elettriche che non funzionano. Qui sono coinvolte circa 50 famiglie. Nella serata di oggi il Comune ha attivato il Coc, Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per far fronte al problema e si stanno.