Comingsoon.it - Golden Globe 2025: tutte le nomination per il cinema, c'è Vermiglio

Per l'ottanduesima edizione del premio assegnato dalla stampa estera di Hollywood, ecco leper i migliori film dell'anno e per i loro migliori autori. Da notare che tra i nominati per il miglior film non in lingua inglese c'è il nostrodi Maura Delpero.