Golden Globe 2025 nomination serie tv | in testa The Bear Shogun e Only Murders in the Building

Ledeiper levedono inancora una volta The, davanti ain the; candidata anche l’inedita Squid Game 2, ecco lista e analisiAnnunciate ledei. A fare gli onori di casa gli attori Mindy Kaling e Morris Chestnut, mentre la cerimonia di premiazione, in programma nella notte italiana tra il 5 e il 6 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, sarà condotta dalla comica Nikki Glaser.Per l’occasione sono state introdotte due nuove categorie, quella per il miglior risultato al botteghino e quella per la miglior performance di stand-up comedy, mentre i premi alla carriera andranno a Viola Davis per il cinema (Cecil B. DeMille) e Ted Danson per la televisione (Carol Burnett).le maggiori candidatureA guidare c’è ancora una volta il ristorante di Thetrionfatrice dello scorso anno e agli Emmy e candidata in tutte e cinque le categorie possibili: migliorcommedia, attori protagonisti Jeremy Allen White (premiato per due anni consecutivi) e Ayo Edebiri, attori non protagonisti Ebon Moss-Bachrach e Liza Cólon-Zayas.