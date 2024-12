Gli annunci di Amazon MGM Studios e Prime Video al CCXP 2024

Leggi su Cinefilos.it

GlidiMGMalha scelto la cornice delperare tutti i nuovi prodotto in arrivo targatiMGM.Reacher – Stagione 3Con il rilascio di un teaser trailer ad alto tasso di adrenalina,haato che la terza stagione della serie debutterà giovedì 20 febbraio 2025. La stagione si compone di otto episodi a cadenza settimanale, con i primi tre episodi in uscita il 20 febbraio e i successivi ogni giovedì fino al 27 marzo 2025, in esclusiva suin oltre 240 Paesi e territori nel mondo.Basato sul romanzo La vittima designata (Persuader) di Lee Child, nella terza stagione di questa serie ricca di azione, Reacher precipita nel cuore oscuro di una vasta impresa criminale, nel tentativo di salvare un informatore della DEA sotto copertura il cui tempo sta per scadere.