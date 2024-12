Lidentita.it - Gli 80 anni di Gianni Morandi: il suo nuovo singolo un regalo di Jovanotti IL VIDEO

Leggi su Lidentita.it

La musica e il calcio, due passioni inscindibili: festeggerà in Portogallo i suoi 80Gi, allo stadio di Lisbona per assistere alla partita di Champions League del suo Bologna con il Benfica, mentre in Italia la Rai lo celebrerà con Rai Teche, pubblicando su RaiPlay la miniserie “Voglia di volare”, sceneggiato di cui . Gli 80di Gi: il suoundiILL'Identità.