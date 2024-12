Liberoquotidiano.it - Giustizia: Sisto, 'ddl separazione carriere non tocca tema autonomia toghe'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Il ddl sulladelle"nonminimamente ildell'indipendenza e dell'della magistratura; nonminimamente l'obbligatorietà dell'azione penale; non è un intervento - neanche a volerlo stressare - punitivo nei confronti di chicchessia e non ha una componente ideologica, se è vero che anche una parte delle opposizioni ha espresso favore verso questa scelta. Quindi, è una proposta che deve essere discussa in Parlamento, ma sia chiaro: va discussa nel rispetto puntuale di quello che è scritto nell'ambito di questa stessa proposta". Lo ha detto in Aula il viceministro dellaFrancesco Paolo, durante la discussione generale sul ddl per ladelledei magistrati."È una proposta" ha evidenziato l'esponente di Forza Italia, "che non cerca punizioni né conflittualità, ma esattamente il contrario: si affida, invece, al Parlamento, come oggi si è dimostrato, il compito di valutare e di dire la propria con un meccanismo rafforzato che tranquillizza tutti, come è accaduto già in altri frangenti, sulla possibilità che si possa e si debba riformare la Costituzione a particolari condizioni e con particolari forme di garanzia".