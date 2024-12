Ildifforme.it - Giussano, 24enne accoltellata alla schiena fuori dal supermercato: fermato l’ex recidivo

Il drammatico agguato avvenuto in Brianza non riguarderebbe una tentata rapina ma la seconda attentato dell'ex della vittima. L'uomo è agli arresti domiciliari per precedente aggressione con l'acido nel novembre 2023 ai danni della giovaneL'articolodalproviene da Il Difforme.