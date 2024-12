Ildifforme.it - Gite scolastiche in salvo, Anac annuncia deroga su affidamenti. Salvini: “Ha prevalso il buonsenso”

Il problema che potrebbe costringere le scuole italiane a non organizzare piùderiva dalle nuove disposizioni del Codice Appalti, che prevede che gli istituti scolastici italiani diventino stazioni appaltanti nel momento in cui debbano essere stipulati contratti per viaggi di istruzione superiori a 140mila euroL'articoloinsu: “Hail” proviene da Il Difforme.