Milanotoday.it - Giovanni Storti, il Mago Forrest e la raccolta fondi per la compagnia teatrale di disabili

Leggi su Milanotoday.it

L’obiettivo è uno solo: rendere accessibile la sede in cui si svolgono le prove (e non solo). Per questo laMinima Theatralia, impegnata nell’inclusione e nella valorizzazione delle diversità, sta raccogliendo 15mila euro per adeguare la sua struttura di Niguarda. La sede.