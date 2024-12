Modenatoday.it - Gioco, solidarietà e comunità nel calendario Avis per il 2025

Quiz, rebus e indovinelli nel nuovo progetto interattivo creato dall’associazione modenese, che si appresta a chiudere l’esercizio con ottimi risultati per la raccolta di emocomponenti. Anche il Gruppo Giovani scende in campo con l’invito ad entrare nella community dei ragazzi, in anche.