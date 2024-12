Gravidanzaonline.it - Gengivite in gravidanza: perché le gengive si gonfiano e i rimedi sicuri

Leggi su Gravidanzaonline.it

Anche lesono oggetto di cambiamenti che inpossono portare a diversi disturbi. Una possibilità non molto remota se la Cleveland Clinic riporta la stima secondo cui laininteressi tra il 60% e il 75% delle gestanti.Trattandosi di una condizione così diffusa e anche potenzialmente molto fastidiosa, vediamo di comprendere meglio come prendersi cura delle proprie. Cos’è la?Laè l’infiammazione delleche diventano rosse, gonfie e sanguinanti. Oltre a rappresentare un disturbo importante (anche se inizialmente si manifesta in forma lieve tanto da essere a volte inosservata), lanon trattata può portare a una parodontite, con il rischio di perdita del dente.Esistono due tipologie di: quella dovuta a placca e quella non dovuta a placca.