Fumata nera per i vertici della Serie A. Tutto rimandato al 20

Nella prima votazione non c'è il quorum per il presidente nè per il nuovo amministratore delegato. Ezio Simonelli raccoglie solo 13 voti e secondo alcuni club è ineleggibile. Nel frattempo un tesserato Aia (Associazione italiana arbitri) presenta un esposto all'Uefa contro il presidenteFigc Gabriele Gravina all'Uefa.