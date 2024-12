Iltempo.it - Forze israeliane avanzano in Siria, primo ingresso dal 1973: gli obiettivi

Nel fine settimana ledi terrasono avanzate oltre la zona demilitarizzata al confine tra Israele e, segnando il loroin territoriono dalla guerra di ottobre del. Lo scrive il New York Times, citando due funzionari israeliani che hanno parlato con il giornale in condizione di anonimato. Lo spiegamento di truppeè avvenuto in un momento in cui i gruppi ribelli inhanno tentato con successo di cacciare il presidente Bashar al-Assad dal potere e dal Paese, spingendo gli stati vicini a prepararsi a una maggiore instabilità regionale causata dalla sua improvvisa caduta e fuga. Lehanno preso il controllo della cima del monte Hermon, sul latono del confine, nonché di numerose altre località ritenute essenziali per il controllo della zona.