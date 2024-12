Foggiatoday.it - Foggia verso il riconoscimento di 'Città che legge'

Leggi su Foggiatoday.it

Dopo la recente proposta per ottenere ildella storicità delle Fanoje e l’iscrizione nel registro regionale, un’altra importante opportunità si apre per la nostra. Il Comune diha la possibilità di candidarsi per ottenere la qualifica di “che” per il.