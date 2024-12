Lapresse.it - Fisco: chiuse le indagini su Meta-Facebook, evasi quasi 900 milioni di euro

Milano, 9 dic. (LaPresse) – La Procura di Milano ha notificato l’avviso di conclusionepreliminari per frode fiscale nei confronti dei rappresentanti legaliPlatforms Ireland Limited contestando le accuse di aver omesso la dichiarazione di oltre 3,9 miliardi difra il 2015 e il 2021 e aver evaso l’Iva per oltre 887di. Leavviate oltre un anno e mezzo fa dai pm Giovanni Polizzi e Cristian Barilli con il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano avrebbero verificato come il gruppo, titolare dei social networke Instagram, “acquisisca e gestisca, per scopi commerciali, dati, informazioni personali e interazioni sulle piattaforme di ciascun iscritto” per “consentire agli utenti l’utilizzo” gratuito “del proprio software e dei correlati servizi digitali”, fa sapere il Procuratore di Milano, Marcello Viola.