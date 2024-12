Zon.it - Fisciano e Baronissi, arrestata una 31enne e denunce per maltrattamenti agli animali

Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali. Il controllo dei Carabinieri, che ha interessato in prevalenza i comuni dicon l’impiego di personale delle locali Stazioni, supportate dall’Aliquota Radiomobile e da quella Operativa del Norm della Compagnia, è stato anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. I controlliNel corso dell’operazione, che ha impegnato un dispositivo composto da diverse pattuglie, sono stati controllati 51 veicoli, identificate 93 persone e comminate 19 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; inoltre, sottoposti a sequestro e a fermo amministrativo 3 veicoli perché privi della prevista assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi ovvero per assenza di revisione.