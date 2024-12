Notizie.com - Firenze, esplosione in una raffineria a Calenzano, bilancio delle vittime: il video

in unaEni a, in Toscana. Feriti gravi e un morto. La situazione minuto per minuto. Un morto e almeno 5 ustionati gravi. Questo è ildell’in unaEni ain Toscana. Interrotta la circolazione dei treni, università e autostrada chiusa.in una: il(Ansa Foto) – notizie.comUn’, poi un forte boato. Intorno alle 10.30 di questa mattina, lunedì 9 dicembre, un incendio si è sviluppato a, in provincia di, in uno stabilimento dell’Eni. Cinque feriti accertati.La colonna di fumo è visibile anche dai comuni limitrofi. La fortesi è sentita anche a chilometri di distanza e nelle vicinanze avrebbe provocato la rottura dei vetri di alcuni edifici industriali.