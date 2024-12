Tg24.sky.it - Firenze, esplosione in deposito Eni a Calenzano. Due morti, ci sono dispersi. DIRETTA

Lo stabilimento svolge attività di ricezione,(stoccaggio) e spedizione di benzina, gasolio e petrolio (kerosene), ma l’azienda in una nota ha fatto sapere che le fiamme "confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi". Il Comune invita i residenti a tenere chiuse porte e finestre e spegnere eventuali impianti di climatizzazione