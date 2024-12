Palermotoday.it - Federfarma Palermo, Roberto Tobia confermato per la quinta volta presidente

Leggi su Palermotoday.it

A seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2024-2027 e dell'insediamento del nuovo Consiglio direttivo di-Utifarma,è stato eletto per ladei farmacisti palermitani: guiderà un Consiglio direttivo formato.