Fantasian Neo Dimension, la recensione

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –Neosi presenta come un'ode ai JRPG classici, in particolare a Final Fantasy VI, con un'estetica che richiama i titoli per Super Nintendo e PlayStation. Sviluppato da Mistwalker, lo studio fondato da Hironobu Sakaguchi, il padre di Final Fantasy, il gioco promette un'esperienza nostalgica ma al contempo moderna. La trama di .