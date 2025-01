Fabrizio Paulin Udine un hub per il business innovativo e sostenibile

Leggi su Citypescara.com

, noto imprenditore immobiliare di, si è distinto per il suo impegno nel risanamento di situazioni finanziarie complesse, contribuendo in modo significativo alla riqualificazione di importanti patrimoni immobiliari. Un esempio emblematico è l’operazione che ha permesso di sanare un’esposizione debitoria di circa 13 milioni di euro dell’Arciconfraternita della Misericordia. Insieme al presidente dell’se Calcio, Franco Soldati,ha acquisito un consistente patrimonio immobiliare dell’ente, tra cui la storica Villa Baldi a Viareggio e l’hotel Poseidon a Marina di Pietrasanta. Questa operazione non solo ha risolto una situazione debitoria critica, ma ha anche incluso un atto di generosità: la donazione all’Arciconfraternita di due edifici liberati da ipoteche, destinati a usi assistenziali e operativi dell’ente.