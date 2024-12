Unlimitednews.it - Expo Osaka, Angelilli “Incontri e workshop per le aziende del Lazio”

ROMA (ITALPRESS) – "Partecipare all'2025 diè una bella opportunità per le imprese del. Tutte le imprese che vogliono investire sui mercati internazionali possono partecipare a questo bando. Il voucher coprirà le spese di viaggio ma, soprattutto, saranno organizzati su misura delle imprese deglia loro dedicati etematici. Proprio perché l'obiettivo è quello di essere presenti e avere un'opportunità concreta". A dirlo Roberta, vice presidente e assessore allo Sviluppo Economico della Regione. in occasione della presentazione in occasione della presentazione a Pomezia del "Voucher2025" per la selezione delle imprese laziali che parteciperanno all'Esposizione Universale che si terrà in Giappone.