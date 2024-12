‘Essere genitori oggi tra scienza e welfare’ il 12 dicembre evento Adnkronos Q&A

Leggi su Periodicodaily.com

) – Sostenere laalità agendo su diverse direttrici fondamentali: la politica economica, l’educazione e la prevenzione per favorire la fertilità, le tecniche per superare l’infertilità, l’implementazione di un welfare aziendale che sia orientato a favorire scelte di vita coerenti con un incremento della natalità. Saranno i temi al centro del nuovo appuntamento per il .