Firenzetoday.it - Esplosione in un deposito Eni: nuvola nera sopra la città / VIDEO

Leggi su Firenzetoday.it

Un'fortissima che ha fatto tremare tutta Firenze poco dopo le 10 di oggi. Un boato che si è sentito in ogni quartiere dellacol numero di emergenza tempestato di chiamate da parte dei cittadini allarmati. Il fatto è avvenuto in undi idrocarburi Eni, in via Erbosa a.