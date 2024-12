Lanazione.it - Esplosione Firenze, messaggio sui telefonini: è partito l’IT-alert

Calenzano (), 9 dicembre 2024 – Suidei cittadini che si trovano nella zona dell’di Calenzano sono arrivati i messaggi IT-della Protezione Civile. Dopo i test dello scorso anno, stavolta l’allerta è scattata davvero: un avviso decisamente forte e diverso dalle abituali suonerie, con undi testo apparso sugli schermi che recita così: “Ore 11,25, incidente nell’impianto industriale Eni con presenza di sostanze pericolose nel comune di Calenzano, via Erbosa 29. trova riparo al chiuso e non avvicinarti all’impianto, tieniti aggiornato e segui le indicazione delle autorità”. Testo poi ripetuto anche in inglese per consentire anche a chi non ha dimestichezza conaliano di capire la portata del problema. Emergency warningalarm on Smartphone, Data network protection, Virus alarm.