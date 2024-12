Lapresse.it - Esplosione deposito Eni a Calenzano, un testimone: “Sapevamo area a rischio”

Leggi su Lapresse.it

Dopo l’delEni a, che questa mattina ha causato due morti, nove feriti e tre dispersi, unrimasto lievemente ferito rivela che “la pericolosità” dello stabilimento Eni “la conoscevamo, ma non fino a questo punto”.“Un boato e i vetri in frantumi”“Ho sentito un boato, i vetri delle finestre sono andati in frantumi e un vetro mi ha ferito in fronte. Solo due punti di sutura fortunatamente”, racconta Nicolas Magnolfi, operaio 29enne di una ditta vicina allo stabilimento. “Mi sono reso conto di quanto era accaduto quando ho visto il fuoco nell’Eni e sono scappato”, aggiunge il 29enne.Eni: “Collaboriamo con le autorità”In merito all’, l’Eni in un comunicato “rimanda a quanto comunicato dalla Prefettura circa l’impatto dell’incidente sulle persone.