Lapresse.it - Esplosione Calenzano: Eni, fiamme in zona pensiline, non interessati serbatoi

Roma, 9 dic. (LaPresse) – “Eni conferma che questa mattina è divampato un incendio presso il deposito di carburanti a(Firenze) e che i Vigili del Fuoco stanno operando per domare leche sono confinate alladi carico e non interessano in alcun modo il parco”. E’ quanto si legge in una nota dell’azienda.