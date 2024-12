Trevisotoday.it - Entra in Tribunale con una pistola, avvocato 61enne chiede la messa alla prova

Leggi su Trevisotoday.it

ina Treviso ma lo fa con un. E fa subito scattare l'rme: le guardie giurate addette all'ingresso l'avevano fermata, poi era stata presa in consegna dagli agenti di una Volante che l'avevano portata in Questura dove era rimasta per tutto il pomeriggio. Il singolare.