Baritoday.it - Elio e la sua band di giovanissimi virtuosi a Bitonto in “Quando un musicista ride”

Leggi su Baritoday.it

Al Teatro Traetta di, per la stagione teatrale, musicale e di danza del Comune diorganizzata con Puglia Culture, mercoledì 11 dicembre, ore 21.00, in scenacon “un”. Giocare ere con la musica e le canzoni. Impresa facile per Stefano Belisari.