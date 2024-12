Sbircialanotizia.it - Ecografia polmonare, Italia all’avanguardia con buone pratiche cliniche

Leggi su Sbircialanotizia.it

Siaarti, Sin e Sirm uniscono le forze per migliorare la cura dei pazienti critici di tutte le età Per la prima volta in Europa, 3 società scientifichene hanno realizzato un documento pionieristico sull'ultrasonografia(Lus) nei pazienti critici, coprendo l'intero arco della vita. La 'buona pratica clinica', pubblicata il 4 novembre, nasce dalla sinergia .