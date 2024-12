Gravidanzaonline.it - “È vero che il datore di lavoro può non rinnovarmi il contratto anche se sono incinta?”

Buongiorno avvocato, le scrivo per un fatto davspiacevole.in ambito sanitario per una cooperativa. Ho ilche scadrà il 31 dicembre. Quando ho comunicato aldiil mio stato di gravidanza ho chiesto che mi fosse data una mansione che mi permettesse di lavorare, ma il capo mi ha invitato a mettermi in malattia fino a quando non fosse arrivata dall’ispettorato la richiesta di astensione anticipata pera rischio.Oggi però, dopo aver contattato il miodiper capire o meno se dovessi o meno rinnovare la malattia, mi è stato detto che loroobbligati a NON rinnovare i contratti a dipendenti in maternità.un po’ caduta dal pero, perché pensavo che non fosse un obbligo di legge e che fosse a discrezione dell’azienda/cooperativa.