Iltempo.it - "E' un becchino stramorto". Travaglio demolisce la linea di Grillo sul M5S

Marcocontinua la sua crociata contro le ultime mosse di Beppe. “Il voto M5S di ieri? Era prevedibile quello che è successo,lo avevano già mandato a quel paese, lui ha richiesto di farcisi mandare di nuovo e così è stato. Forse con una terza votazione al 100% dei no”, le parole a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, del direttore del Fatto Quotidiano. In molti individuano il declino dell'ormai ex garante nella sua scelta di sostegno a Mario Draghi: “Senza l'appoggio Cinquestelle il governo Draghi non sarebbe mai nato – spiega il giornalista -, tanto che quella sera noi raggiungemmo Luigi Di Maio al telefono il quale ci disse 'Draghi? Tanto lo uccidiamo politicamente in Parlamento'. Poi però l'indomani Draghi telefonò a, se lo allisciò e Beppe ne fu molto gratificato, tanto che poi si fece allegramente prendere per i fondelli, cedendo tutti i ministeri di rilievo”.