Napolipiu.com - È il baby bomber da 8 gol in Serie B: Napoli e Inter se lo contendono

Leggi su Napolipiu.com

È ilda 8 gol inB:se lo">Il club nerazzurro respinge l’esse degli azzurri per il giovane attaccante, autore di 8 gol inB. Giuffredimediario nell’operazione.L’fa muro per Francesco Pio Esposito. Secondo quanto riportato da Il Mattino, ilavrebbe manifestato un forteesse per il giovane attaccante classe 2005, attualmente in prestito allo Spezia, dove sta impressionando con 8 reti e un assist in 14 presenze di campionato.Il talento scuola, assistito da Mario Giuffredi – procuratore già noto in casaper la gestione di Di Lorenzo, Politano e Folorunsho – sarebbe finito nei radar della dirigenza azzurra, sempre attenta ai prospetti di qualità. La risposta della società nerazzurra, però, è stata categorica: “L’dice no alper Francesco Pio Esposito: resta allo Spezia”.