Bolognatoday.it - Dramma a porta San Vitale: senzatetto si sente male e muore al Sant'Orsola

Leggi su Bolognatoday.it

Quando è arrivato al pronto soccorso dell’ospedaleera già in arresto cardiaco e per due ore i medici hanno provato, invano, a salvarlo. Non ce l’ha fatta un senza tetto di origine pakistana di 45 anni, che intorno alle 5.30 è stato soccorso dal 118 aSan.Registrati.