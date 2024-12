Quotidiano.net - Draghi, leadership franco-tedesca indebolita ma non vedo altre

Leggi su Quotidiano.net

"Le istituzioni europee hanno gli anticorpi che sono stati prodotti dai trattati". Lo ha detto Marionel corso dell'iniziativa per il conferimento del premio Ispi 2024. "La- aggiunge - si èma nonche sono emerse capaci di dirigere l'Europa verso un futuro comune. C'è un vuoto dima bisogna avere pazienza e bisogna vedere l'esito delle elezioni in Germania. Se l'Europa va in direzione sovranista come si potrà percorrere una strada per l'integrazione?".